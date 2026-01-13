NNA ASIA

サービス案内
    インド

    鉄鋼業界、数四半期は「苦境」

    増産投資で供給過剰や利益率低下も
    PICK UP
    鉄鋼
    NEW
    国・地域
    インド
    業種
    鉄鋼
    関連タグ

    自動車統計

    貿易統計

    インドの最新ニュース

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ
    ▶広告掲載について

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー