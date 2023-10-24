【香港・マカオ経済統計】９月

香港【香港・マカオ経済統計】９月経済国・地域香港業種経済関連タグ香港マカオ金融一般小売りその他サービスマクロ経済統計貿易雇用・労務関連トピックス・特集・連載香港・マカオ経済統計貿易統計吉林省のＧＤＰ、１～９月は5.8％成長中国吉林経済マクロ経済貿易統計大型テレビの出荷増、ラインアップ拡充中国電機貿易統計電機ソフト・情報サービス、１～９月は13％増収中国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他サービス９月の輸出額5.3％減、17カ月連続マイナス香港経済マクロ経済貿易統計９月中国貿易が前年比２桁減 輸出入マイナス、輸出５割減ミャンマー経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制シアヌークビル特区、貿易額25億ドル突破カンボジア経済マクロ経済貿易統計インフラ不動産雇用・労務香港・マカオ経済統計【香港・マカオ経済統計】９月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】８月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】７月香港経済マクロ経済統計金融一般【香港・マカオ経済統計】６月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】５月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般小売り【香港・マカオ経済統計】４月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り