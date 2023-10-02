タイの仕向け地別の車輸出台数（23年８月）

タイタイの仕向け地別の車輸出台数（23年８月）車両NEW国・地域タイ業種車両関連タグタイ自動車二輪車統計貿易自動車統計９月新車販売は3.5％増 ＳＵＶ好調、10月もプラス予想台湾車両統計自動車NEW９月の輸出額4.4％減 半導体は２桁減、４カ月連続黒字韓国経済マクロ経済貿易統計NEWタイの仕向け地別の車輸出台数（23年８月）タイ車両貿易統計自動車二輪車NEW８月のメーカー別車輸出、９社中４社が増加タイ車両貿易統計自動車二輪車NEWＨＣＭ市、３Ｑ成長率6.7％ 消費持ち直し、不動産なお停滞ベトナム経済マクロ経済統計NEW東南アの７月車生産36万台 前年比７％増、販売は明暗色濃くASEAN車両マクロ経済統計自動車金融一般NEW貿易統計９月の輸出額4.4％減 半導体は２桁減、４カ月連続黒字韓国経済マクロ経済貿易統計NEWタイの仕向け地別の車輸出台数（23年８月）タイ車両貿易統計自動車二輪車NEW８月のメーカー別車輸出、９社中４社が増加タイ車両貿易統計自動車二輪車NEWヤンゴン入港船舶、10月は年初来最低の49隻ミャンマー運輸貿易統計海運NEW貿産相、ＦＤＩ流入減の批判に反論フィリピン経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW８月の香港ドル預金0.4％増、元建ても増加香港金融統計金融一般