【香港・マカオ経済統計】８月

香港【香港・マカオ経済統計】８月経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港金融一般小売りマクロ経済統計貿易雇用・労務関連トピックス・特集・連載香港・マカオ経済統計貿易統計合弁車企業の上期稼働率４割 電動化遅れ、国内勢との地位逆転中国車両貿易統計自動車設備投資NEW【香港・マカオ経済統計】８月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般雇用・労務小売りNEW８月の輸出額3.7％減、マイナス幅縮小香港経済マクロ経済貿易統計NEW【韓国経済統計】９月号韓国経済マクロ経済貿易統計金融一般NEW今年の鉄鋼消費は横ばい見込み＝業界団体タイ鉄鋼貿易統計鉄鋼・金属NEW８月の輸出額は2.6％増、11カ月ぶりプラスタイ経済マクロ経済統計NEW香港・マカオ経済統計【香港・マカオ経済統計】８月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般雇用・労務小売りNEW【香港・マカオ経済統計】７月香港経済マクロ経済統計金融一般【香港・マカオ経済統計】６月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】５月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般小売り【香港・マカオ経済統計】４月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】３月香港経済マクロ経済統計