江蘇の８月ＣＰＩが0.1％上昇、プラス転換

中国江蘇江蘇の８月ＣＰＩが0.1％上昇、プラス転換経済NEW国・地域中国江蘇業種経済関連タグ中国マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジア物価動向アジア物価動向江蘇の８月ＣＰＩが0.1％上昇、プラス転換中国江蘇経済マクロ経済統計NEW８月の輸入物価指数、9.0％下落韓国経済マクロ経済貿易統計NEW来年のインフレ率、最賃引き上げで２％もタイ経済マクロ経済NEW上海のＣＰＩ、８月は0.7％上昇中国上海経済マクロ経済統計浙江の８月ＣＰＩ、３カ月連続マイナス中国浙江経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（７月） ３カ国が３％未満、鈍化傾向続くASEAN経済マクロ経済統計ＣＰＩ江蘇の８月ＣＰＩが0.1％上昇、プラス転換中国江蘇経済マクロ経済統計NEW【為替マーケット分析】伏兵、市場を荒らすのかオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW上海のＣＰＩ、８月は0.7％上昇中国上海経済マクロ経済統計浙江の８月ＣＰＩ、３カ月連続マイナス中国浙江経済マクロ経済統計23年の経済成長率４～５％、地場格付け予測マレーシア経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（７月） ３カ国が３％未満、鈍化傾向続くASEAN経済マクロ経済統計