【香港・マカオ経済統計】６月

香港【香港・マカオ経済統計】６月経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港マカオ金融一般小売りその他サービスマクロ経済統計貿易雇用・労務関連トピックス・特集・連載香港・マカオ経済統計貿易統計スイス時計の本土輸出、１～６月は25％増中国商業マクロ経済貿易統計電機その他製造小売りNEW広西のＧＤＰ、１～６月は2.8％成長中国広西経済マクロ経済統計NEW山西省のＧＤＰ、１～６月は4.7％成長中国山西経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW広州市のＧＤＰ、１～６月は4.7％成長中国広東経済マクロ経済統計NEW南部での人材需要が拡大 新興産業発展で、求職者も増加中国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW【香港・マカオ経済統計】６月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売りNEW香港・マカオ経済統計【香港・マカオ経済統計】６月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売りNEW【香港・マカオ経済統計】５月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般小売り【香港・マカオ経済統計】４月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】３月香港経済マクロ経済統計【香港・マカオ経済統計】２月香港経済マクロ経済統計【香港・マカオ経済統計】１月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般小売り