ＢＹＤの６月新車販売、単月最高を更新

中国深センＢＹＤの６月新車販売、単月最高を更新車両NEW国・地域中国深セン業種車両関連タグ中国自動車統計貿易関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波零ホウ汽車の６月販売、過去最高の1.3万台中国浙江車両統計自動車NEWナタ汽車の６月販売、7.8％減の1.2万台中国浙江車両統計自動車NEW北汽新能源の６月販売、3.1倍の1.1万台中国北京車両統計自動車NEW理想汽車の２Ｑ販売8.6万台、予測超え中国北京車両統計自動車NEWＢＹＤの６月新車販売、単月最高を更新中国深セン車両貿易統計自動車NEWテスラが中国で再び値下げ、最大4.5万元中国車両自動車NEW自動車統計ナタ汽車の６月販売、7.8％減の1.2万台中国浙江車両統計自動車NEW北汽新能源の６月販売、3.1倍の1.1万台中国北京車両統計自動車NEW零ホウ汽車の６月販売、過去最高の1.3万台中国浙江車両統計自動車NEW理想汽車の２Ｑ販売8.6万台、予測超え中国北京車両統計自動車NEWＢＹＤの６月新車販売、単月最高を更新中国深セン車両貿易統計自動車NEWポルシェなど超高級車が人気 １千万円超のシェア、３割迫る韓国車両統計自動車NEW貿易統計６月の財新製造業ＰＭＩ、下落も節目維持中国経済マクロ経済貿易統計その他製造NEWＢＹＤの６月新車販売、単月最高を更新中国深セン車両貿易統計自動車NEW工業連盟会長、政府に輸出減への対処を要請タイ経済貿易統計政策・法律・規制NEW４～５月の水産品輸出額100億円、依然低調ミャンマー農水貿易統計農林・水産NEW対米衣料品輸出、１～４月は半減の６億ドルカンボジア繊維マクロ経済貿易統計繊維NEW交通向け投資、５月は11％増の3373億元中国運輸貿易統計陸運海運