【香港・マカオ経済統計】５月

香港【香港・マカオ経済統計】５月経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港金融一般小売りマクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載香港・マカオ経済統計貿易統計【香港・マカオ経済統計】５月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般小売りNEW５月の輸出額15.6％減、マイナス幅拡大香港経済マクロ経済貿易統計NEW国際物流指数、韓国は初の20位入り韓国運輸統計海運空運NEW５月の輸出4.6％減、８カ月連続の前年割れタイ経済マクロ経済貿易統計NEW貧困層６～８％、過去10年経済格差埋まらずタイ経済マクロ経済統計ＩＴ一般社会一般NEW【インド経済統計】2023年５月インド経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車卸売り空運観光雇用・労務財政小売りNEW香港・マカオ経済統計【香港・マカオ経済統計】５月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般小売りNEW【香港・マカオ経済統計】４月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】３月香港経済マクロ経済統計【香港・マカオ経済統計】２月香港経済マクロ経済統計【香港・マカオ経済統計】１月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般小売り【香港・マカオ経済統計】2022年12月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り