豪の悲惨指数が220％上昇

オーストラリア豪の悲惨指数が220％上昇困窮度が金融危機水準に経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア自動車金融一般マクロ経済統計社会一般自動車統計紅旗ＮＥＶ、１～５月販売は４倍の2.5万台中国-吉林車両統計自動車NEW賽力斯の５月車販売、16.3％減の1.6万台中国-重慶車両統計自動車NEW中国の欧州投資、ＥＶ関連が主導中国-全国車両統計自動車設備投資車部品NEW騰勢汽車「Ｄ９」、ＭＰＶ市場でシェア拡大中国-深セン車両統計自動車NEWホンダの５月販売14％増、９カ月ぶりプラス中国-全国車両統計自動車NEW広州の中古車輸出が急拡大、22年に約4400台中国-広東車両貿易統計自動車NEW失業率豪の悲惨指数が220％上昇 困窮度が金融危機水準にオーストラリア経済マクロ経済統計自動車金融一般社会一般NEW１～３月の都市部失業率6.8％ コロナ前水準を大幅に下回るインド経済マクロ経済統計雇用・労務製造業雇用５％減、悪化続く ４カ月連続、政府が対策検討ベトナム経済マクロ経済統計繊維その他製造雇用・労務４月の失業率1.0％、前月から横ばいタイ経済マクロ経済統計雇用・労務「極貧困層」が過去６カ月減少、景気回復でマレーシア社会マクロ経済統計社会一般「求職活動は大変」69％、ＳＷＳ調査フィリピン経済統計雇用・労務