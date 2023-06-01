外資８割が今年の投資利益改善、ＣＣＰＩＴ

中国-全国外資８割が今年の投資利益改善、ＣＣＰＩＴ経済国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易政策・法律・規制ＣＰＩ外資８割が今年の投資利益改善、ＣＣＰＩＴ中国-全国経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制豪４月ＣＰＩが6.9％上昇、ＲＢＡは利上げかオーストラリア経済マクロ経済統計食品・飲料その他製造農林・水産石油・石炭・ガス不動産観光娯楽外食・飲食深センの鉱工業生産、１～４月は2.1％増中国-深セン経済マクロ経済統計５月消費者物価2.43％上昇、２カ月連続２％台ベトナム経済マクロ経済統計22年の名目賃金上昇率6.5％ 過去13年で最高水準、今年は鈍化シンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務広東省の鉱工業生産、１～４月は0.8％増中国-広東経済マクロ経済統計貿易統計外資８割が今年の投資利益改善、ＣＣＰＩＴ中国-全国経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制４月の香港ドル預金0.4％減、元建ては増加香港金融統計金融一般タイの仕向け地別の車輸出台数（23年４月）タイ車両貿易統計自動車４月のメーカー別車輸出、９社中６社が増加タイ車両貿易統計自動車二輪車インド向け輸出拡大、１～４月で64％増カンボジア経済貿易統計外交昨年度の防衛輸出、過去最高の1600億ルピーインド政治貿易統計軍事