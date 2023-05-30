ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（４月）２割減の22万台、１年７カ月ぶりマイナス成長経済国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンASEAN自動車マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ自動車統計トヨタの５月販売９％増、２カ月連続プラス中国-全国車両統計自動車吉利の５月販売、35％増の12万台中国-浙江車両統計自動車北汽新能源の５月販売、79％増の4085台中国-北京車両統計自動車重慶の１～４月経済統計、鉱工業は1.9％増中国-重慶経済マクロ経済貿易統計奇瑞の５月販売、63％増の13.9万台中国-安徽車両統計自動車日産の５月販売10.7％増、10カ月ぶりプラス中国-全国車両統計自動車グラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（４月） ２割減の22万台、１年７カ月ぶりマイナス成長ASEAN経済マクロ経済統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（３月） 全６カ国で前年同月割れASEAN経済マクロ経済貿易【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（３月） 13％増の1.5兆円、２桁伸長も伸び鈍化ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（３月） ６カ国全てで上昇率鈍化ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（３月） １％増の33万台、伸びが大幅鈍化ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（２月） マレーシアやベトナムが好調ASEAN経済マクロ経済貿易統計