〔セブ通信〕州政府、コロナ規制の再導入否定

フィリピン〔セブ通信〕州政府、コロナ規制の再導入否定社会NEW国・地域フィリピン業種社会関連タグフィリピン保健医療政策・法律・規制政治一般社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報セブ通信アジアの新型コロナ情報中国の入国前検査、29日から抗原でも可に中国-全国社会マクロ経済社会一般政策・法律・規制NEWコロナ飲み薬、開業医の発注上限を緩和香港医薬保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEWコロナ死亡例、新たに３件報告香港社会統計保健医療社会一般NEW落馬洲の臨時病院、放射線診断施設に転用へ香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナの法的位置付け変更 ５月１日から、指揮中心は解散台湾社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW新規感染者1.5万人、死者７人増韓国社会統計保健医療社会一般NEWセブ通信〔セブ通信〕州政府、コロナ規制の再導入否定フィリピン社会保健医療社会一般政治一般政策・法律・規制NEW〔セブ通信〕中央政府の政策実行、承認必要にフィリピン経済政治一般政策・法律・規制〔セブ通信〕メガワールド、大型コンドを開発フィリピン建設ＩＴ一般不動産建設・プラント〔セブ通信〕都市衛生改善へ、20億円無償協力フィリピン社会マクロ経済インフラ社会一般環境政策・法律・規制〔セブ通信〕高速バス事業、起工式を開催フィリピン運輸インフラ建設・プラント陸運イベント政策・法律・規制〔セブ通信〕ＩＢＭ、日本顧客向け拠点を開設フィリピンＩＴＩＴ一般