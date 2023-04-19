香港【オフショア人民元の今】第100回経済が回復に向かう中、ＰＢｏＣは追加緩和を控えた金融NEW国・地域香港業種金融関連タグ香港金融一般政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報市場直送！オフショア人民元の今アジアの新型コロナ情報ＰＣＲ検査の陽性率、1.7％に上昇中国-全国社会保健医療社会一般NEW３月の交通利用、鉄道・航空の旅客急増中国-全国運輸統計インフラ設備投資倉庫陸運海運空運NEWコロナ死亡例、週末３日間で５件増加香港社会統計保健医療社会一般NEWキャセイの３月旅客、前年同月の43倍に香港運輸貿易空運観光NEW【オフショア人民元の今】第100回 経済が回復に向かう中、ＰＢｏＣは追加緩和を控えた香港金融金融一般政策・法律・規制NEWマカオ観光局、旅客２千万人超え見込むマカオ観光観光イベントNEW市場直送！オフショア人民元の今【オフショア人民元の今】第100回 経済が回復に向かう中、ＰＢｏＣは追加緩和を控えた香港金融金融一般政策・法律・規制NEW【オフショア人民元の今】第99回 中国の経済回復は今のところ順調か香港金融金融一般政策・法律・規制【オフショア人民元の今】第98回 米中関係と米金融引き締め観測が人民元の重しに香港金融金融一般政策・法律・規制【オフショア人民元の今】第97回 ゼロコロナ終了で人民元は上昇の勢いを取り戻す香港金融金融一般【オフショア人民元の今】第96回 抗議活動を機にゼロコロナ政策の緩和が進む香港金融金融一般政策・法律・規制【オフショア人民元の今】第95回 人民元は中国当局による方針転換の兆しを受け反発香港金融保健医療金融一般不動産政策・法律・規制