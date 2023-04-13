水かけ祭りで仏教正月祝う、コロナで４年ぶり

タイ水かけ祭りで仏教正月祝う、コロナで４年ぶり社会NEW国・地域タイ業種社会関連タグタイ日本観光イベント文化・宗教関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報回復するアジアの観光アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナによる日本人入国規制（13日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW呼吸器感染症の臨床研究施設、広州で供用中国-広東医薬ＩＴ一般電子・コンピューター通信保健医療医薬品建設・プラントNEW火鍋の呷哺呷哺、22年はコロナで赤字拡大中国-北京サービス決算食品・飲料外食・飲食NEWコロナ死亡例、新たに１件報告香港社会統計保健医療社会一般NEWワクチン拒否で解雇容認、規定撤廃へ香港経済マクロ経済保健医療医薬品社会一般雇用・労務政策・法律・規制NEWコロナの中等症・重症、１日平均86人台湾社会保健医療社会一般NEW回復するアジアの観光エアアジア、プノンペン直行便を19日就航インドネシア運輸空運NEWエアアジアＸ、６～８月は関空便を毎日運航マレーシア運輸空運観光NEW済州航空、仁川―中国・青島線３年ぶり再開韓国運輸空運NEW１～３月航空便数は週494便、前年から急増カンボジア運輸空運NEW外国人訪問者数、目標を850万人に上方修正インドネシア観光マクロ経済空運観光政策・法律・規制NEWインド富裕層の８割、今年３回以上の旅行計画インド観光統計金融一般観光NEW