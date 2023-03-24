山東の１～２月経済統計、鉱工業は5.4％増

中国-山東山東の１～２月経済統計、鉱工業は5.4％増経済NEW国・地域中国-山東業種経済関連タグ中国その他製造小売りマクロ経済統計貿易設備投資ＣＰＩ山東の１～２月経済統計、鉱工業は5.4％増中国-山東経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資小売りNEW広東省の鉱工業生産、１～２月は1.5％減中国-広東経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資NEW２月ＣＰＩは3.7％上昇、前月から横ばいマレーシア経済マクロ経済統計通信食品・飲料保健医療繊維石油・石炭・ガス電力・ガス・水道卸売りその他サービス不動産娯楽教育小売り外食・飲食NEW23年ＣＰＩ予測、ＭＩＤＦが2.5％に上方修正マレーシア経済マクロ経済統計食品・飲料NEW２月のＣＰＩ上昇率1.7％、伸び幅0.7Ｐ縮小香港経済マクロ経済統計小売り外食・飲食２月のコアインフレ率5.5％ 高水準継続、小売りや電気代上昇シンガポール経済マクロ経済統計貿易統計山東の１～２月経済統計、鉱工業は5.4％増中国-山東経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資小売りNEW広東省の輸出額、１～２月は10％減中国-広東経済マクロ経済貿易統計NEW展示会の再開広がる、１～２月の開催数２倍中国-全国経済マクロ経済統計イベントNEW広東省の鉱工業生産、１～２月は1.5％減中国-広東経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資NEWＣＰＴＰＰによる原産地証明、576件発行マレーシア経済貿易統計政策・法律・規制外交NEW【インドネシア経済統計】２月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光NEW