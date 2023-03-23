嘉定のＩＣＶ産業、25年に3000億元規模へ

中国-上海嘉定のＩＣＶ産業、25年に3000億元規模へ車両NEW国・地域中国-上海業種車両関連タグ中国自動車車部品ＩＴ一般電子・コンピューター通信統計政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波江淮汽車が共同出資会社、ＮＥＶ事業を強化中国-安徽車両自動車証券NEWＣＡＴＬ、「麒麟電池」の量産開始中国-福建車両自動車車部品NEW嘉定のＩＣＶ産業、25年に3000億元規模へ中国-上海車両統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信政策・法律・規制車部品NEW零ホウ汽車、22年は大幅増収も赤字８割拡大中国-浙江車両統計決算自動車NEW２月の自動車産業、全分野で２桁増加韓国車両貿易統計自動車NEW車部品社の電動化転換、約４割にとどまる韓国車両自動車車部品NEW自動車統計安徽の１～２月経済統計、鉱工業は5.1％増中国-安徽経済マクロ経済統計NEW湖北の１～２月経済統計、鉱工業は5.4％増中国-湖北経済マクロ経済統計NEW天津の１～２月経済統計、鉱工業は1.5％増中国-天津経済マクロ経済統計その他製造設備投資不動産建設・プラント小売りNEW嘉定のＩＣＶ産業、25年に3000億元規模へ中国-上海車両統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信政策・法律・規制車部品NEW零ホウ汽車、22年は大幅増収も赤字８割拡大中国-浙江車両統計決算自動車NEW２月の自動車産業、全分野で２桁増加韓国車両貿易統計自動車NEW