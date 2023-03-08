【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年２月

インド【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年２月車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド自動車二輪車車部品精密機器機械電子・コンピューター卸売り小売り統計関連トピックス・特集・連載自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）自動車統計力帆の２月販売、35％減の1048台中国-重慶車両統計自動車NEW長安汽車の２月販売、38％増の19万台中国-重慶車両統計自動車NEW大半都市の交通渋滞緩和 通勤にマイカー使わない意識向上中国-全国運輸統計自動車ＩＴ一般陸運社会一般環境政策・法律・規制NEW23年ＮＥＶ世界販売、36％増の見通し台湾車両統計自動車NEW中銀が自動車リースを規制、家計債務圧縮へタイ金融統計自動車保健医療金融一般政策・法律・規制財政NEWビンズオン省、２月の輸出額は26％増ベトナム経済貿易統計NEW自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年２月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器機械卸売り車部品小売りNEW【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年１月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器車部品【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2022年12月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器車部品【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2022年11月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器車部品【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2022年10月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器車部品【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2022年９月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器車部品