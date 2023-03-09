23年ＧＤＰ成長率1.9％＝専門家予想

シンガポール23年ＧＤＰ成長率1.9％＝専門家予想PICK UP経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計ＣＰＩ23年ＧＤＰ成長率1.9％＝専門家予想シンガポール経済マクロ経済統計NEW【為替マーケット分析】３月の、星取り勘定、３試合オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW２月ＣＰＩは2.43％上昇、３カ月ぶり縮小台湾経済マクロ経済統計２月のＣＰＩ3.79％上昇、13カ月ぶり低水準タイ経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（１月） ３カ国で上昇率拡大ASEAN経済マクロ経済統計２月消費者物価8.6％上昇、６カ月ぶり鈍化フィリピン経済マクロ経済統計政策・法律・規制ＧＤＰ中銀が自動車リースを規制、家計債務圧縮へタイ金融統計自動車保健医療金融一般政策・法律・規制財政NEW23年ＧＤＰ成長率1.9％＝専門家予想シンガポール経済マクロ経済統計NEW【為替マーケット分析】３月の、星取り勘定、３試合オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW家計負債残高、チョンセ保証金含め306兆円韓国経済マクロ経済統計金融一般不動産22年のＥＰＦ配当率5.35％、前年下回るマレーシア経済統計金融一般政策・法律・規制財政【続・政経ウオッチ】 2022年は5.31％成長、格差解消は疑問インドネシア経済マクロ経済統計