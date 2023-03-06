２月のＣＰＩ4.8％上昇、電気・ガス負担に

韓国２月のＣＰＩ4.8％上昇、電気・ガス負担に経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計ＣＰＩ２月のＣＰＩ4.8％上昇、電気・ガス負担に韓国経済マクロ経済統計NEWパキスタンの物価上昇、50年ぶり高水準パキスタン経済マクロ経済統計食品・飲料小売り成長率２％確保は「可能」 中銀総裁、物価上昇率は縮小予測台湾経済マクロ経済統計２月消費者物価、5.47％上昇 前月から加速もコアは落ち着きインドネシア経済マクロ経済統計食品・飲料豪１月ＣＰＩ、7.2％上昇で峠越したかオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制財政局長、タイの民間消費は回復基調と指摘タイ経済マクロ経済統計設備投資観光政策・法律・規制財政自動車統計トヨタの２月販売１％増、４カ月ぶりプラス中国-全国車両貿易統計自動車NEW奇瑞の２月販売、72％増の10.3万台中国-安徽車両統計自動車NEW中国産テスラ、１～２月販売が２割増に中国-上海車両貿易統計自動車NEW日産の２月新車販売、10％減の６万台中国-全国車両統計自動車NEW宇通客車の２月販売、６％減の788台中国-河南車両貿易統計自動車NEW現代自グループの米国販売、７割超がＳＵＶ韓国車両統計自動車NEW