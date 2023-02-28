【香港・マカオ経済統計】１月

香港【香港・マカオ経済統計】１月経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港マカオ金融一般小売りマクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載香港・マカオ経済統計貿易統計【香港・マカオ経済統計】１月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般小売りNEW１月の香港ドル預金2.4％増、元建ては微増香港金融統計金融一般NEW１月のコメ輸出量、75%増の81万トンタイ農水貿易統計農林・水産金融一般NEW１～２月輸出10％減、外需落ち込み鮮明ベトナム経済貿易統計電子・コンピューター電機繊維機械農林・水産NEWＧＤＰ、10～12月は4.4％増 内需堅調による輸入増が下げ圧力インド経済マクロ経済統計NEWリチウムイオン電池の生産額、22年は２倍に中国-全国製造貿易統計電機その他製造車部品香港・マカオ経済統計【香港・マカオ経済統計】１月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般小売りNEW【香港・マカオ経済統計】2022年12月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】11月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般小売り【香港・マカオ経済統計】10月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】９月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】８月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般雇用・労務小売り