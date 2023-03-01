財政局長、タイの民間消費は回復基調と指摘

タイ財政局長、タイの民間消費は回復基調と指摘経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイ観光マクロ経済統計財政政策・法律・規制設備投資ＣＰＩ財政局長、タイの民間消費は回復基調と指摘タイ経済マクロ経済統計設備投資観光政策・法律・規制財政NEW２月ＣＰＩは4.31％上昇、テト後も反落せずベトナム経済マクロ経済統計NEW１月ＣＰＩ、3.7％上昇に鈍化マレーシア経済マクロ経済統計通信食品・飲料保健医療繊維石油・石炭・ガス電力・ガス・水道卸売りその他サービス不動産娯楽社会一般教育政策・法律・規制小売り外食・飲食海外投資の中国企業、７割超が「規模拡大」中国-全国経済マクロ経済統計設備投資イベント政策・法律・規制１月のＣＰＩ上昇率2.4％、伸び幅0.4Ｐ拡大香港経済マクロ経済統計小売り外食・飲食１月のコアインフレ率5.5％ 14年ぶり高水準、上昇圧力続くシンガポール経済マクロ経済統計ＧＤＰ財政局長、タイの民間消費は回復基調と指摘タイ経済マクロ経済統計設備投資観光政策・法律・規制財政NEW今年の生命保険料収入、最大２％増加見通しタイ金融統計保険NEW23年度財政赤字はＧＤＰ比4.9％＝フィッチマレーシア経済マクロ経済統計財政NEW豪、世帯打撃も景気後退回避へ＝エコノミストオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制NEWＧＤＰ、10～12月は4.4％増 内需堅調による輸入増が下げ圧力インド経済マクロ経済統計NEW“最も金のある都市”は北京、預金21兆元超中国-全国金融マクロ経済統計金融一般証券