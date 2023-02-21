杭州市、23年経済成長目標は「５％以上」

中国-浙江杭州市、23年経済成長目標は「５％以上」経済NEW国・地域中国-浙江業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＣＰＩ杭州市、23年経済成長目標は「５％以上」中国-浙江経済マクロ経済統計NEW太陽光の設備容量、23年に最大120ＧＷ拡大中国-全国公益貿易統計電機その他製造インフラ電力・ガス・水道環境政策・法律・規制遼寧省のＣＰＩ、１月は2.1％上昇中国-遼寧経済マクロ経済統計天津市のＣＰＩ、１月は1.9％上昇中国-天津経済マクロ経済統計上海のＣＰＩ、１月は2.6％上昇中国-上海経済マクロ経済統計浙江のＣＰＩ、１月は2.4％上昇中国-江蘇経済マクロ経済統計ＧＤＰ杭州市、23年経済成長目標は「５％以上」中国-浙江経済マクロ経済統計NEW台湾、少子化止まらず＝支援大幅増求める声台湾社会統計社会一般NEW東南アジア経済好調、４カ国が記録的伸びASEAN経済マクロ経済NEW22年のＧＤＰ成長率、2.6％に加速タイ経済マクロ経済統計22年ＧＤＰ、予想下回る伸び ４Ｑは輸出不振で前期比マイナスタイ経済マクロ経済貿易統計その他製造観光政策・法律・規制23年のインフレ率は2.8％、フィッチ予想マレーシア経済マクロ経済統計失業率杭州市、23年経済成長目標は「５％以上」中国-浙江経済マクロ経済統計NEW11～１月の失業率3.4％、９期連続で改善香港経済マクロ経済統計雇用・労務豪１月失業率、3.7％に悪化 利上げの影響か、季節要因もオーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務１月の就業者41.1万人増、増加幅は縮小韓国経済マクロ経済統計雇用・労務22年失業率3.9％、前年から0.7ポイント改善マレーシア経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務12月失業率4.3％、17年半ぶり低水準続くフィリピン経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務