香園囲検問所の利用者急増、駐車場満杯に

香港香園囲検問所の利用者急増、駐車場満杯にPICK UP社会NEW国・地域香港業種社会関連タグ香港陸運統計政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの入国規制緩和の動きアジアの新型コロナ情報アジアの入国規制緩和の動き香園囲検問所の利用者急増、駐車場満杯に香港社会統計陸運社会一般政策・法律・規制NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（９日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制航空大手の春節予約が８割超 水際緩和と大型連休で回復に勢い台湾運輸空運観光新型コロナ流行の終息宣言 13日に正常化、車内もマスク不要シンガポール社会保健医療社会一般政策・法律・規制日本線の早期全面再開に意欲 台湾虎航・陳董事長インタビュー台湾運輸空運観光航空各社、中国―東南ア路線を続々拡大中国-全国運輸空運観光アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（12日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ死亡例、週末３日で11件増加香港社会統計保健医療社会一般NEW香園囲検問所の利用者急増、駐車場満杯に香港社会統計陸運社会一般政策・法律・規制NEW新型コロナの域内感染者、10日は１万9309人台湾社会保健医療社会一般NEW新型コロナの域内感染者、12日は１万6902人台湾社会保健医療社会一般NEW新規感染者1.2万人、死者23人増韓国社会統計保健医療社会一般NEW