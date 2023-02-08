12月失業率4.3％、17年半ぶり低水準続く

フィリピン12月失業率4.3％、17年半ぶり低水準続くPICK UP経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピンマクロ経済統計雇用・労務社会一般自動車統計吉利汽車の１月販売は３割減、春節影響中国-浙江車両統計自動車NEW広東工業企業の利益、22年は14％減中国-広東経済マクロ経済統計その他製造NEW長城汽車の１月販売、５カ月連続マイナス中国-河北車両統計自動車NEW12月流通業売上高、過去最高の1373億リンギマレーシア商業マクロ経済統計自動車卸売り小売りNEW１月新車販売、12％増で堅調 勢い続く、６カ月連続９万台超えインドネシア車両統計自動車NEW12月失業率4.3％、17年半ぶり低水準続くフィリピン経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務NEW失業率12月失業率4.3％、17年半ぶり低水準続くフィリピン経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務NEW【月次リポート】オーストラリア（１月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般ＮＺ３Ｑ失業率3.4％に上昇、市場軟化の兆候ニュージーランド経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務１月の失業率、７％台に改善インド経済マクロ経済統計雇用・労務22年の労働市場は回復顕著 失業率2.0％、約７年ぶり低水準シンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務【為替マーケット分析】維持で意地オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制