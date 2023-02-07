１月輸出額は５カ月連続減少

台湾１月輸出額は５カ月連続減少21.2％減、非需要期と春節が影響PICK UP経済NEW国・地域台湾業種経済関連タグ台湾マクロ経済統計貿易貿易統計１月輸出額は５カ月連続減少 21.2％減、非需要期と春節が影響台湾経済マクロ経済貿易統計NEW12月ゴム生産量、前月比8.9％増の3.1万トンマレーシア農水貿易統計農林・水産NEW22年の製造業成長率5.01％、前年から加速インドネシア製造マクロ経済貿易統計自動車二輪車食品・飲料鉄鋼・金属その他製造設備投資車部品NEW22年の港湾輸出貨物11％減、旅客は2.6倍フィリピン運輸貿易統計海運観光NEW豪12月貿易５年連続黒字、石炭輸出は減少オーストラリア経済マクロ経済貿易統計石油・石炭・ガス観光NEW【月次リポート】オーストラリア（１月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般NEW関連記事22年の輸出額4795億米ドル、過去最高を更新台湾経済マクロ経済貿易統計11月輸出額、３カ月連続減少＝電子部品も台湾経済マクロ経済貿易統計９月の輸出額、27カ月ぶりマイナス台湾経済マクロ経済貿易統計１月輸出が過去最高を更新 前年比37％増、半導体・電子好調台湾経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信保健医療医薬品化学一般鉄鋼・金属その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制１月輸出はマイナスに転落 春節が影響、電子部品は好調維持台湾経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造