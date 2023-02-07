電子入国カードを継続運用、感染症対策で

シンガポール電子入国カードを継続運用、感染症対策で社会NEW国・地域シンガポール業種社会関連タグシンガポール保健医療空運政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（７日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW上海が渡航利便化、随申弁で陰性証明発行中国-上海社会保健医療社会一般NEWコロナ死亡例、新たに８件報告香港社会統計保健医療社会一般NEW正常化初日の往来28.4万人 前日比６割増、週末は混雑警戒香港社会統計社会一般政策・法律・規制NEW新型コロナの域内感染者、７日は２万2980人台湾社会保健医療社会一般NEW新規感染者1.6万人、死者10人増韓国社会統計保健医療社会一般NEW関連記事電子入国カードの事前提出、当局が呼びかけシンガポール社会陸運海運空運社会一般政策・法律・規制新型コロナ対策本部、存廃は次期政権次第フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制衛福部、ジカ熱対策に本腰台湾医薬保健医療社会一般蘇州企業、ＭＥＲＳの試薬キットを開発中国-江蘇医薬マクロ経済保健医療医薬品空港などで感染症対策強化、観光シーズン到来ミャンマー医薬保健医療電力・ガス・水道観光社会一般政策・法律・規制