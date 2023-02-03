コロナ死亡例、新たに12件報告

香港コロナ死亡例、新たに12件報告安全情報社会NEW国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（２日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（２日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW中国ゲーム市場が伸び悩み 22年収入１割減、コロナが打撃中国-全国媒体統計ＩＴ一般娯楽社会一般スポーツイベント政策・法律・規制NEW抗原検査の陽性率2.2％、大流行後では最低中国-全国社会統計保健医療医薬品社会一般NEWコロナ死亡例、新たに12件報告香港社会統計保健医療社会一般NEW羅湖ゲート６日再開か、コロナで3年間閉鎖香港社会陸運社会一般政策・法律・規制小売りNEW関連記事コロナ死亡例、新たに５件報告香港社会統計保健医療社会一般コロナ死亡例、新たに９件報告香港社会統計保健医療社会一般コロナ死亡例、新たに５件報告香港社会統計保健医療社会一般新たに２人感染、オミクロン株も新たに２例香港社会統計保健医療社会一般週末３日で10人感染、オミクロン５例目も香港社会統計保健医療社会一般