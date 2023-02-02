中国ゲーム市場が伸び悩み

中国-全国中国ゲーム市場が伸び悩み22年収入１割減、コロナが打撃媒体NEW国・地域中国-全国業種媒体関連タグ中国韓国日本米国ＩＴ一般娯楽統計政策・法律・規制イベント社会一般スポーツ関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（２日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（２日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW中国ゲーム市場が伸び悩み 22年収入１割減、コロナが打撃中国-全国媒体統計ＩＴ一般娯楽社会一般スポーツイベント政策・法律・規制NEW抗原検査の陽性率2.2％、大流行後では最低中国-全国社会統計保健医療医薬品社会一般NEWコロナ死亡例、新たに12件報告香港社会統計保健医療社会一般NEW羅湖ゲート６日再開か、コロナで3年間閉鎖香港社会陸運社会一般政策・法律・規制小売りNEW関連記事未成年のゲーム時間が減少、規制強化背景に中国-全国社会その他サービス娯楽メディア社会一般上海ゲーム産業、国内売上高が初の千億元超中国-上海媒体統計ＩＴ一般娯楽メディア中国開発ゲーム、今年の海外販売110億ドルへ中国-全国媒体統計ＩＴ一般娯楽モバイルゲームの成長、18年は大幅鈍化中国-全国媒体統計ＩＴ一般娯楽中国のゲーム人口５億人突破 上期売上高は１千億元に迫る中国-全国媒体統計ＩＴ一般娯楽メディアスポーツ