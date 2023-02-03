１月製造業ＰＭＩ53.5、７カ月ぶり高水準

フィリピン１月製造業ＰＭＩ53.5、７カ月ぶり高水準経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピンその他製造マクロ経済統計貿易貿易統計１月の韓国車販売8.7％増 半導体不足改善、国内外でプラス韓国車両貿易統計自動車NEW22年国境貿易1.4％増、中継不調で輸出減少タイ経済マクロ経済貿易統計NEW精米輸出、25年までに年間100万トン目指すカンボジア農水貿易統計農林・水産NEW１月製造業ＰＭＩは51.3、２カ月連続で上昇インドネシア製造貿易統計その他製造NEW１月製造業ＰＭＩ53.5、７カ月ぶり高水準フィリピン経済マクロ経済貿易統計その他製造NEW比ペットフード需要９％増を予想、米農務省フィリピン製造貿易統計その他製造その他サービスNEW関連記事10月製造業ＰＭＩ下落、３カ月ぶりフィリピン経済マクロ経済貿易金融一般７月ＰＭＩは56.4に上昇、８カ月ぶり高水準インド経済マクロ経済貿易統計その他製造雇用・労務６月製造業ＰＭＩ、景況改善圏を維持も減速インドネシア経済マクロ経済統計７月製造業ＰＭＩ、２年半ぶり高水準シンガポール経済マクロ経済統計電子・コンピューターその他製造ＨＳＢＣサービスＰＭＩ、５カ月ぶりの高水準中国-全国経済マクロ経済統計金融一般証券保険卸売りその他サービス不動産倉庫陸運海運空運観光娯楽メディア小売り