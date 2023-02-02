１月の失業率、７％台に改善

インド１月の失業率、７％台に改善経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインドマクロ経済統計雇用・労務失業率ＮＺ３Ｑ失業率3.4％に上昇、市場軟化の兆候ニュージーランド経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務NEW１月の失業率、７％台に改善インド経済マクロ経済統計雇用・労務NEW22年の労働市場は回復顕著 失業率2.0％、約７年ぶり低水準シンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務【為替マーケット分析】維持で意地オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制甘粛省のＧＤＰ、22年は4.5％成長中国-甘粛経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント政策・法律・規制小売り10～12月の失業率3.5％、８期連続で改善香港経済マクロ経済統計雇用・労務関連記事５月の失業率7.12％、前月から改善インド経済マクロ経済統計４月の失業率7.83％、前月から悪化インド経済マクロ経済統計雇用・労務３月の失業率7.60％、前月から改善インド経済統計社会一般雇用・労務政治一般１月の失業率6.57％、前月から改善インド経済マクロ経済統計雇用・労務９月の失業率は6.9％、前月から改善インド経済マクロ経済統計雇用・労務