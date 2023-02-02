入境時などの抗原検査不要に、７日から

台湾入境時などの抗原検査不要に、７日からPICK UP社会NEW国・地域台湾業種社会関連タグ台湾保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（１日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW上海２空港、１月発着はコロナ前の７割に中国-上海運輸統計空運NEW大半都市が住宅規制を撤廃か 大都市除き、てこ入れ策も継続中国-全国建設マクロ経済統計金融一般不動産建設・プラント政策・法律・規制財政NEWコロナ死亡例、新たに５件報告香港社会統計保健医療社会一般NEWマカオのカジノ収入、１月は100億パタカ超マカオ観光統計観光娯楽NEW羅湖商業城、営業再開への準備始まる香港商業その他サービス観光小売り外食・飲食NEW関連記事中国からの入境時検査を取り消し、７日から台湾社会保健医療社会一般政策・法律・規制見舞いでのコロナ検査規定を緩和、指揮中心台湾社会保健医療社会一般政策・法律・規制水際対策緩和は段階的に実施、指揮官台湾社会保健医療社会一般政策・法律・規制隔離最終日のＰＣＲ検査、抗原検査に変更台湾社会保健医療社会一般政策・法律・規制感染高リスク地域、抗原検査キット配布を計画台湾社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制