〔クラクション〕生徒400人超自殺、コロナで遠隔授業中

フィリピン〔クラクション〕生徒400人超自殺、コロナで遠隔授業中社会NEW国・地域フィリピン業種社会関連タグフィリピン社会一般教育関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（１日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW上海２空港、１月発着はコロナ前の７割に中国-上海運輸統計空運NEW大半都市が住宅規制を撤廃か 大都市除き、てこ入れ策も継続中国-全国建設マクロ経済統計金融一般不動産建設・プラント政策・法律・規制財政NEWコロナ死亡例、新たに５件報告香港社会統計保健医療社会一般NEWマカオのカジノ収入、１月は100億パタカ超マカオ観光統計観光娯楽NEW羅湖商業城、営業再開への準備始まる香港商業その他サービス観光小売り外食・飲食NEW関連記事〔クラクション〕学校で制服着用求めず、教育相フィリピン社会社会一般教育政策・法律・規制１万校の対面授業許可、教育省フィリピン社会教育政策・法律・規制〔クラクション〕対面授業への参加90校にフィリピン社会保健医療社会一般教育政策・法律・規制遠隔授業でカンニング横行、ＳＮＳ利用フィリピン社会ＩＴ一般社会一般教育〔クラクション〕遠隔授業、「困難」９割フィリピン社会統計社会一般教育