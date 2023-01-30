22年末公的債務、ＧＤＰ比34％の100億ドル

カンボジア22年末公的債務、ＧＤＰ比34％の100億ドル経済NEW国・地域カンボジア業種経済関連タグカンボジアマクロ経済統計財政ＧＤＰ天津市のＧＤＰ、22年は１％成長中国-天津経済マクロ経済統計自動車その他製造設備投資不動産建設・プラント雇用・労務小売りNEW安徽省のＧＤＰ、22年は3.5％成長中国-安徽経済マクロ経済統計NEW山東省のＧＤＰ、22年は3.9％成長中国-山東経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW河北省のＧＤＰ、22年は3.8％成長中国-河北経済マクロ経済統計ＩＴ一般その他製造設備投資建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW広州のＧＤＰ、22年は1.0％成長中国-広東経済マクロ経済統計NEW深センのＧＤＰ、22年は3.3％成長中国-深セン経済マクロ経済統計NEW関連記事対外低利借款、30年で累計97億米ドルカンボジア経済統計財政２月末の対外債務残高、６カ月ぶりに増加インドネシア金融統計金融一般最高指導部の政治局、財政赤字抑制で決議ベトナム経済マクロ経済財政対外債務借り換えに資金調達タイ経済マクロ経済統計金融一般財政カンボジア対外債務、GDP比5割カンボジア経済マクロ経済統計