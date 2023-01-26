タクシー最大手、23年はＥＶ200台追加へ

インドネシアタクシー最大手、23年はＥＶ200台追加へ車両NEW国・地域インドネシア業種車両関連タグインドネシア自動車電機陸運関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波電気自動車を初輸入、中国製40台が到着ミャンマー車両貿易自動車電機NEW23年ＥＶ販売、50％増予測も 充電施設の整備が喫緊の課題にマレーシア車両自動車電機環境車部品NEW西ジャワ州、公用車にＥＶ５台をリースインドネシア車両自動車電機NEWタクシー最大手、23年はＥＶ200台追加へインドネシア車両自動車電機陸運NEW中国比亜迪、ＥＶ組立工場の用地選定かフィリピン車両自動車電機環境政策・法律・規制財政NEWＥＶをローテーション充電、関電系日本公益自動車ＩＴ一般電力・ガス・水道不動産NEW関連記事キッザニア、19年にスラバヤで開業予定インドネシア観光娯楽教育ホンダがキッザニアと提携、職業体験施設を設置フィリピン車両自動車二輪車娯楽＜速報＞キングスメン、子ども向けテーマパーク建設受注シンガポール経済マクロ経済現代自、職業体験の「キッザニア」と提携インド車両自動車二輪車卸売り陸運娯楽社会一般教育雇用・労務小売りキッザニア、バンコク都心で29日開業タイ観光観光娯楽社会一般教育