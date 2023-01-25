コロナ対策、修正手詰まり

フィリピンコロナ対策、修正手詰まり警戒レベル、政府議論進まずPICK UP社会NEW国・地域フィリピン業種社会関連タグフィリピン保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW〔トラム〕コロナ転用のスポーツ施設、２月に再開香港社会保健医療社会一般スポーツ政策・法律・規制NEW救急車、第５波中は１日半待ちも香港社会統計保健医療社会一般NEW本土往来、間もなく全面正常化＝政務長官香港社会社会一般政策・法律・規制NEW春節前後の感染者、１日２千～３千人前後で推移香港社会統計保健医療社会一般NEW新規感染者２万人、死者25人増韓国社会保健医療社会一般NEW関連記事新型コロナ対策、転換期に 災害事態宣言、期限切れの公算大フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制コロナ警戒レベル見直しへ ５日に協議、行動制限と切り離しフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制入国制限緩和、10月めどに 大統領指示、健康登録も見直しフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制マスク着用、近く屋外不要に 義務解除へ政府方針、他国に遅れフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制コロナ規制、緩和地域を拡大 全国約50カ所に、警戒レベル１フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制