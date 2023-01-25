香港に春節のにぎわい戻る

香港香港に春節のにぎわい戻る飲食店が盛況、マカオは旅客殺到経済更新香港は４年ぶりに、新型コロナウイルスへの不安と規制がほとんどない状態で春節（旧正月、今年は１月22日）を迎えた。連休（22～25日）中、飲食店は地元客で大盛況。各店の売り上げはコロナ前の９割超まで回復した。中国本土からの入境者も１日平均１万人以上に増え、九龍地区の繁華街・尖沙咀の高級ブランド店には入店待ちの行列が出現した。一方、マカオには延べ15万人余りが殺到。観光名所の多い旧市街の道路は観光客で埋め尽くされた。国・地域香港業種経済関連タグ香港マカオ食品・飲料小売り外食・飲食観光娯楽マクロ経済政策・法律・規制社会一般関連記事〔トラム〕父の日、感染再拡大も飲食店は盛況香港社会食品・飲料社会一般外食・飲食5000ドル消費券の配布開始 モールににぎわい、景気回復へ香港経済マクロ経済食品・飲料政策・法律・規制小売り外食・飲食テイクオフ：優に100人以上は座れ…タイ社会社会一般北京の春節消費、1割増の215億元に中国-北京商業マクロ経済統計食品・飲料卸売り小売り観光収入は18億元、北京の春節経済中国-全国観光統計卸売り観光社会一般文化・宗教小売り