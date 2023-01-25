香港に春節のにぎわい戻る

香港は４年ぶりに、新型コロナウイルスへの不安と規制がほとんどない状態で春節（旧正月、今年は１月22日）を迎えた。連休（22～25日）中、飲食店は地元客で大盛況。各店の売り上げはコロナ前の９割超まで回復した。中国本土からの入境者も１日平均１万人以上に増え、九龍地区の繁華街・尖沙咀の高級ブランド店には入店待ちの行列が出現した。一方、マカオには延べ15万人余りが殺到。観光名所の多い旧市街の道路は観光客で埋め尽くされた。