24日の感染者４人、死者は30日連続ゼロ

ミャンマー24日の感染者４人、死者は30日連続ゼロ安全情報社会NEW国・地域ミャンマー業種社会関連タグミャンマー保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW〔トラム〕コロナ転用のスポーツ施設、２月に再開香港社会保健医療社会一般スポーツ政策・法律・規制NEW救急車、第５波中は１日半待ちも香港社会統計保健医療社会一般NEW本土往来、間もなく全面正常化＝政務長官香港社会社会一般政策・法律・規制NEW春節前後の感染者、１日２千～３千人前後で推移香港社会統計保健医療社会一般NEW新規感染者２万人、死者25人増韓国社会保健医療社会一般NEW関連記事19日の感染者８人、25日連続で死者ゼロミャンマー社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制16日の感染者３人、死者は22日連続ゼロミャンマー社会保健医療社会一般15日の感染者９人、死者は３週間連続ゼロミャンマー社会保健医療社会一般12日の感染者１人、死者ゼロは18日連続ミャンマー社会統計保健医療社会一般５日の感染者４人、死者ゼロは11日連続ミャンマー社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制