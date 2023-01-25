〔セブ通信〕プライム、廃棄物処理社の買収完了

フィリピン〔セブ通信〕プライム、廃棄物処理社の買収完了経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピン石油・石炭・ガスインフラ環境関連トピックス・特集・連載セブ通信セブ通信〔セブ通信〕プライム、廃棄物処理社の買収完了フィリピン経済石油・石炭・ガスインフラ環境NEW〔セブ通信〕高速バス事業、融資延長を要請フィリピン運輸インフラ金融一般陸運政策・法律・規制〔セブ通信〕アボイティス、ＬＮＧ発電所を検討フィリピン公益インフラ電力・ガス・水道設備投資〔セブ通信〕国内線、空港入り口の検査廃止フィリピン運輸空運政策・法律・規制〔セブ通信〕アボイティス、水道事業を提案フィリピン公益インフラ電力・ガス・水道〔セブ通信〕プライム、廃棄物処理社の買収計画フィリピン経済インフラ金融一般証券建設・プラント環境関連記事〔セブ通信〕プライム、廃棄物処理社の買収計画フィリピン経済インフラ金融一般証券建設・プラント環境プライム、天然ガス田で新たな掘削へフィリピン資源石油・石炭・ガス設備投資プライム、ガス田免許の延長模索フィリピン資源石油・石炭・ガス政策・法律・規制プライム系太陽光企業、メラルコと長期契約フィリピン公益電力・ガス・水道環境ワワ・ダム開発に433億円、20年着工目指すフィリピン公益電力・ガス・水道建設・プラント