外貨準備高、13日時点は5720億米ドル

インド外貨準備高、13日時点は5720億米ドル金融NEW国・地域インド業種金融関連タグインド金融一般証券保険マクロ経済統計貿易財政貿易統計ＲＣＥＰ発効１年、加盟国との貿易額７％増タイ経済マクロ経済貿易統計NEW外貨準備高、13日時点は5720億米ドルインド金融マクロ経済貿易統計金融一般証券保険財政NEWＡＤＢ、西部主要港の改修に1.3億ドル融資インド運輸マクロ経済貿易統計インフラ金融一般海運NEW甘粛省のＧＤＰ、22年は4.5％成長中国-甘粛経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント政策・法律・規制小売り10～12月の失業率3.5％、８期連続で改善香港経済マクロ経済統計雇用・労務23年の輸出は前年比9.2％増、ＭＩＤＦ予測マレーシア経済マクロ経済貿易統計電機関連記事外貨準備高、20日時点は5975億米ドルインド金融決算金融一般外貨準備高、６日時点は5959億米ドルインド金融マクロ経済貿易統計金融一般政治一般政策・法律・規制財政外交外貨準備高、10月30日時点は5607億米ドルインド金融金融一般外貨準備高、19日時点は5056億米ドルインド金融統計金融一般外貨準備高、６日時点は4296億ドルインド金融統計金融一般