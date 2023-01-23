中国政府、国民のタイ団体旅行を許可

タイ中国政府、国民のタイ団体旅行を許可PICK UP観光NEW国・地域タイ業種観光関連タグタイ空運観光政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（22日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW21億人移動、訪日低迷＝制限なし春節スタート中国-全国運輸保健医療陸運空運観光NEW中国政府、国民のタイ団体旅行を許可タイ観光空運観光政策・法律・規制NEW19日の感染者８人、25日連続で死者ゼロミャンマー社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制NEW21日の感染者８人、死者は27日連続ゼロミャンマー社会統計保健医療社会一般NEW中国寄贈のコロナワクチン、300万回分到着ミャンマー医薬保健医療NEW関連記事海外団体旅行、２月６日に一部解禁＝３年ぶり中国-全国観光観光政策・法律・規制海外旅行消費1098億ドル、シートリップ調査中国-全国観光統計ＩＴ一般保健医療観光江蘇市民の出境旅行者数、１～10月は５割増中国-江蘇観光マクロ経済統計観光輸出振興局、貿易センターを4カ所増設タイ経済貿易政策・法律・規制中国公民の海外ツアー、キューバなど解禁中国-全国観光観光社会一般政策・法律・規制外交