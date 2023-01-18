国際クルーズが３年ぶり寄港

香港国際クルーズが３年ぶり寄港コロナ後初、公海ツアーも再開へPICK UP観光NEW国・地域香港業種観光関連タグ香港マレーシアシンガポール米国保健医療海運観光政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（18日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW上海市、「市内感染はピーク越え」中国-上海社会保健医療社会一般NEW広州の感染率85％超、コロナ流行末期と当局中国-広東社会統計保健医療社会一般NEW「中国は通常に戻った」、劉鶴副首相中国-全国経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制NEW航空３社の国内線旅客数、22年は３割以上減中国-全国運輸統計空運NEW春節連休の出入境１日60万人、前年比３倍に中国-全国社会統計陸運海運空運社会一般NEW関連記事国際クルーズ再開、来年１月に寄港第１号香港観光保健医療海運観光無寄港クルーズの規制緩和、再開は不透明香港観光海運観光政策・法律・規制本土の客船、香港発着ツアーを７月就航か香港観光海運観光ロイヤルカリビアン、香港発着クルーズ延期香港観光保健医療海運観光政策・法律・規制天津港のクルーズ客船旅客数、１日で１万人中国-天津観光マクロ経済インフラ設備投資卸売りその他サービス建設・プラント海運観光娯楽イベント小売り