ＡＭＲＯ、比の22年成長率予測下げ

フィリピンＡＭＲＯ、比の22年成長率予測下げ経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグ中国韓国フィリピン日本ASEAN保健医療マクロ経済統計財政ＧＤＰ四川省のＧＤＰ、22年は2.9％成長中国-四川経済マクロ経済統計NEW中央企業の純利益、22年は５％増の1.9兆元中国-全国経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道設備投資倉庫陸運海運空運政策・法律・規制NEW４ＱのＧＤＰ成長率、マイナス0.86％台湾経済マクロ経済統計NEWＡＭＲＯ、比の22年成長率予測下げフィリピン経済マクロ経済統計保健医療財政NEWＮＺ12月カード決済2.5％減、景気後退突入かニュージーランド経済マクロ経済統計ＩＴ一般金融一般小売りNEW22年ＧＤＰ3.0％成長、過去２番目の低水準中国-全国経済マクロ経済貿易統計設備投資政策・法律・規制財政関連記事ＡＳＥＡＮプラス３、成長率予想を下方修正ASEAN経済マクロ経済統計ＡＭＲＯ、比の22年成長率予測据え置きフィリピン経済マクロ経済貿易ＡＭＲＯ、比の22年成長率引き下げフィリピン経済マクロ経済保健医療ＡＭＲＯ、比の成長率予測4.3％に下げフィリピン経済マクロ経済統計保健医療医薬品比の成長予測6.4％に下方修正、ＡＭＲＯフィリピン経済マクロ経済保健医療社会一般