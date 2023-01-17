中国、ビザ発給の一部容認＝公務や商務

中国-全国中国、ビザ発給の一部容認＝公務や商務社会NEW国・地域中国-全国業種社会関連タグ中国マクロ経済社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（16日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW訪中前のＰＣＲ検査、紙の陰性証明が必要に中国-全国社会保健医療空運社会一般NEW中国、ビザ発給の一部容認＝公務や商務中国-全国社会マクロ経済社会一般NEW携程、旅行業界に１兆元の経済効果波及へ中国-上海観光マクロ経済ＩＴ一般観光娯楽小売り外食・飲食NEW上海の飲食店、大みそかの予約枠８割埋まる中国-上海サービス統計社会一般文化・宗教外食・飲食NEW中国のコロナ飲み薬に効果、既存薬と同等中国-全国医薬医薬品NEW関連記事日韓が中国のビザ停止に反発、水際対策で摩擦韓国社会社会一般中国、日韓でビザ停止＝水際強化に対抗措置か中国-全国社会社会一般政策・法律・規制15日に観光ビザ発給再開、当局発表ミャンマー観光空運観光政策・法律・規制入国規制、香港・英国・南アからを緩和シンガポール社会保健医療社会一般政策・法律・規制就労ビザ保有者、入国再開の対象外＝入管フィリピン社会保健医療社会一般外交