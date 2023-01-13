中国人のタイ旅行、需給ひっ迫で２割高

タイ中国人のタイ旅行、需給ひっ迫で２割高観光NEW国・地域タイ業種観光関連タグ中国タイ空運観光関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（12日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（12日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW米メルク製コロナ薬、国内生産へ交渉中国-全国医薬貿易保健医療医薬品政策・法律・規制NEW毎日の感染公表中止、コロナ実態さらに不透明中国-全国社会保健医療社会一般NEW新たに9208人感染、前日から71人減少香港社会統計保健医療社会一般NEW高速鉄道が15日から運行再開 ３年ぶり、広州東駅に新たに接続香港運輸保健医療陸運政策・法律・規制NEW関連記事政府、来年２Ｑ以降の観光需要の縮小を懸念タイ観光統計観光政策・法律・規制中国人旅行者１～５月に３万人超、５月急増タイ観光統計保健医療空運観光政策・法律・規制年末年始の外国人旅行者、前年比５％増予測タイ観光観光海外旅行フェア、過去最高の売り上げシンガポール観光マクロ経済観光国家旅遊局、ヨルダン旅行解禁へ中国-全国観光観光娯楽政策・法律・規制