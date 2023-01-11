香港【オフショア人民元の今】第97回ゼロコロナ終了で人民元は上昇の勢いを取り戻す金融国・地域香港業種金融関連タグ香港金融一般関連トピックス・特集・連載市場直送！オフショア人民元の今市場直送！オフショア人民元の今【オフショア人民元の今】第97回 ゼロコロナ終了で人民元は上昇の勢いを取り戻す香港金融金融一般【オフショア人民元の今】第96回 抗議活動を機にゼロコロナ政策の緩和が進む香港金融金融一般政策・法律・規制【オフショア人民元の今】第95回 人民元は中国当局による方針転換の兆しを受け反発香港金融保健医療金融一般不動産政策・法律・規制【オフショア人民元の今】第94回 人民元取引基準仲値は7.1台で膠着香港金融金融一般【オフショア人民元の今】第93回 人民元は心理的節目の7.00を超えて推移香港金融金融一般政策・法律・規制【オフショア人民元の今】第92回 ＰＢｏＣは市場予想に反して利下げを実施香港金融金融一般関連記事【オフショア人民元の今】第94回 人民元取引基準仲値は7.1台で膠着香港金融金融一般【オフショア人民元の今】第88回 パンデミックと米中金利差逆転が人民元の二重の下押し圧力に香港金融金融一般政策・法律・規制【オフショア人民元の今】第86回 春節休暇後も人民元は堅調な値動きが継続香港金融金融一般【オフショア人民元の今】第83回 ＦＲＢがテーパリング開始も人民元は底堅い値動き続く香港金融金融一般【オフショア人民元の今】第79回 中国人民銀行による預金準備率引き下げは更なる金融緩和への入り口か香港金融金融一般政策・法律・規制