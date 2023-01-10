新型コロナの災害事態、再延長せず失効

フィリピン新型コロナの災害事態、再延長せず失効PICK UP社会国・地域フィリピン業種社会関連タグフィリピン保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（９日）アジア社会統計保健医療社会一般北京の小売店舗賃料、22年４Ｑは３％下落中国-北京建設自動車保健医療不動産政策・法律・規制小売り外食・飲食人民元大幅高、入国者の隔離撤廃で6.7元台中国-全国金融金融一般上海の空港、１月利用客は前月比47％増へ中国-上海運輸統計空運社会一般広州空港、春運の旅客数は445万人と予測中国-広東運輸統計陸運空運社会一般北京の春運旅客、2500万人予測＝帰省が主流中国-北京運輸統計陸運空運社会一般関連記事新型コロナ対策、転換期に 災害事態宣言、期限切れの公算大フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制公衆衛生上の災害事態、年末まで延長フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制財政コロナ災害事態を年内延長へ、大統領支持フィリピン社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制災害事態宣言を１年延長、大統領フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制国内全土の災害事態を宣言、大統領フィリピン社会保健医療社会一般