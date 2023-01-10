政府、ワクチン接種証明の提示などを撤回

タイ政府、ワクチン接種証明の提示などを撤回PICK UP観光国・地域タイ業種観光関連タグ中国タイ観光政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（９日）アジア社会統計保健医療社会一般北京の小売店舗賃料、22年４Ｑは３％下落中国-北京建設自動車保健医療不動産政策・法律・規制小売り外食・飲食人民元大幅高、入国者の隔離撤廃で6.7元台中国-全国金融金融一般上海の空港、１月利用客は前月比47％増へ中国-上海運輸統計空運社会一般広州空港、春運の旅客数は445万人と予測中国-広東運輸統計陸運空運社会一般北京の春運旅客、2500万人予測＝帰省が主流中国-北京運輸統計陸運空運社会一般関連記事訪タイ旅行者、２度のワクチン接種を義務化タイ観光観光政策・法律・規制６月からの入国制度、当局が変更を通知タイ運輸保健医療医薬品空運観光政策・法律・規制国内線利用、政府アプリでワクチン接種確認タイ運輸保健医療医薬品空運社会一般政策・法律・規制航空業界、ワクチン接種の迅速化求めるタイ運輸保健医療医薬品金融一般空運観光政策・法律・規制航空業界、従業員２万人にワクチン接種へタイ運輸医薬品空運観光