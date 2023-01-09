中国の入国規制緩和、事前ＰＣＲ検査のみに

ベトナム中国の入国規制緩和、事前ＰＣＲ検査のみに社会NEW国・地域ベトナム業種社会関連タグ中国ベトナム保健医療陸運空運観光貿易外交社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの入国規制緩和の動きアジアの新型コロナ情報アジアの入国規制緩和の動き隔離なし往来再開、初日は本土から７千人香港社会マクロ経済保健医療社会一般政策・法律・規制NEW香港からマカオ入境、陰性証明が不要にマカオ社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW本土訪問のＰＣＲ検査、電子証明が有効香港社会ＩＴ一般保健医療社会一般政策・法律・規制NEW訪タイ旅行者、２度のワクチン接種を義務化タイ観光観光政策・法律・規制NEW中国の入国規制緩和、事前ＰＣＲ検査のみにベトナム社会貿易保健医療陸運空運観光社会一般外交NEW中国からの入国制限、厳格化せずフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWアジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（８日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW23年の航空旅客、コロナ前の75％前後に中国-全国運輸統計空運NEW商業施設やスーパー、引き続きマスク必要中国-全国社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW春運に21億人が大移動、帰省や旅行本格化中国-全国運輸マクロ経済陸運海運空運観光社会一般NEW上海市が無料ＰＣＲ検査終了、延長せず中国-上海社会保健医療社会一般NEW上海の春運旅客、22％増の2600万人予測中国-上海運輸統計陸運海運空運社会一般NEW関連記事サル痘対策、国境検疫を強化へベトナム社会保健医療社会一般政策・法律・規制入国者の事前ＰＣＲ検査、ワクチン証明で免除ミャンマー運輸保健医療医薬品海運観光日本帰国時の施設待機、６日間に延長フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制インドからの入国、事前のコロナ検査義務化シンガポール社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制入国時にＰＣＲ検査実施、迅速検査陰性でもインドネシア社会保健医療社会一般