新規感染684人、３日連続減少（７日）

シンガポール新規感染684人、３日連続減少（７日）安全情報社会NEW国・地域シンガポール業種社会関連タグシンガポール保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（８日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW23年の航空旅客、コロナ前の75％前後に中国-全国運輸統計空運NEW商業施設やスーパー、引き続きマスク必要中国-全国社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW春運に21億人が大移動、帰省や旅行本格化中国-全国運輸マクロ経済陸運海運空運観光社会一般NEW上海市が無料ＰＣＲ検査終了、延長せず中国-上海社会保健医療社会一般NEW上海の春運旅客、22％増の2600万人予測中国-上海運輸統計陸運海運空運社会一般NEW関連記事新規感染833人、前日から９％減少（６日）シンガポール社会保健医療社会一般NEW新規感染916人、前日から40％減少（５日）シンガポール社会保健医療社会一般NEW新規感染1535人、前日比2.8倍（４日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染390人、７日ぶり400人未満（２日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染542人、前日から35％減少（１日）シンガポール社会保健医療社会一般