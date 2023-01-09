北部ボーテンの中国国境、８日に再開へ

ラオス北部ボーテンの中国国境、８日に再開へ運輸NEW国・地域ラオス業種運輸関連タグ中国ラオス陸運社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（８日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW23年の航空旅客、コロナ前の75％前後に中国-全国運輸統計空運NEW商業施設やスーパー、引き続きマスク必要中国-全国社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW春運に21億人が大移動、帰省や旅行本格化中国-全国運輸マクロ経済陸運海運空運観光社会一般NEW上海市が無料ＰＣＲ検査終了、延長せず中国-上海社会保健医療社会一般NEW上海の春運旅客、22％増の2600万人予測中国-上海運輸統計陸運海運空運社会一般NEW関連記事中国企業、ボーテン特区の開発加速に百億元ラオス経済マクロ経済建設・プラント首都―バンビエン高速道、中国国境に延伸へラオス運輸倉庫陸運ボーテン特区内に商業区画開発、中国企業ラオス経済マクロ経済不動産首都―パクセ高速道建設、候補に内外６社ラオス運輸マクロ経済建設・プラント倉庫陸運政策・法律・規制ラオス中国鉄道、国境経済区に好影響ラオス経済マクロ経済